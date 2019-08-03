Новости шоу-бизнеса

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Соболь оштрафовали за организацию несанкционированной акции на 300 тыс. рублей
3.8.2019 23:23
Фото: odnastroka.ru
Решение сегодня вынес столичный Щербинский суд, передает агентство "Интерфакс". Как заявила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь признали виновной в совершении повторного правонарушения.
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь признали виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. В результате суд приговорил ее к административному наказанию в виде штрафа в 300 тыс. рублей.
Ранее стало известно о задержании Соболь, которая выдвигалась по 43 избирательному округу в Мосгордуму. Юриста ФБК задержали, когда она вышла из своего штаба, направившись на несанкционированный митинг на Бульварном кольце.
По данным правозащитников, в ходе несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов, которую сегодня вновь организовала оппозиция, в Москве было задержано более восьмисот человек.
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