|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Правозащитники: в Москве задержаны более 800 участников акции протеста
22:30
Фото: kam24.ru
Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", по состоянию на 21:20 в Москве были задержаны 828 участников несогласованной акции оппозиции.
Ранее поступила информация о 600 задержанных.
В ряде российских СМИ со ссылкой на источники в полиции Москвы сообщается о том, что по состоянию на 17:50 правоохранители задержали примерно 600 участников митинга. Вместе с тем, по данным столичного ГУ МВД, в общей сложности на улицу вышли около полутора тысяч митингующих.
Акция "Вернем себе право на выборы" сегодня, 3 августа, состоялась в самом центре российской столицы. Организаторы митинга ранее призвали оказать поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые по решению Мосгоризбиркома не были допущены к выборам. Причиной этого стали нарушения, допущенные во время сбора подписей.
После того, как отказано было более десяти независимым кандидатам, начали проводиться акции протеста.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|