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В Италии по делу о смертельной давке в клубе арестовали семь человек
3.8.2019 22:43
Фото: vk.com
ЧП случилось в декабре прошлого года, когда в результате давки погибли пятеро несовершеннолетних и взрослая женщина, пришедшая на концерт вместе с 11-летней дочерью.
Со слов очевидцев, паника среди посетителей началась после того, как некий молодой человек применил в переполненном зале перцовый баллончик.
Трагедия случилась в декабре прошлого года в городе Коринальдо близ Анконы. В давке, начавшейся незадолго до рэп–концерта, получили смертельные травмы пятеро подростков 14-16 лет и мать маленькой зрительницы. Всего пострадали около 200 человек.
В ходе расследования выяснилось, что причиной паники мог стать перцовый баллончик, который использовал один из посетителей. По версии карабинеров, в клубе присутствовали несколько молодых людей 19-22 лет, занимавшиеся преступной деятельностью. Похищая на концертах и дискотеках ювелирные изделия, они могли использовать спрей, чтобы скрыться после кражи. Банда орудовала в центральной и северной Италии.
В числе фигурантов этого дела ранее также оказались владельцы и управляющие заведения клуба, местные чиновники, отвечавшие за безопасность подобного рода заведений и даже мэр Коринальдо.
Напомним, похожая трагедия случилась два года назад в Турине. На площади Сан-Карло, где 3 июня 2017 года транслировали финала Лиги чемпионов, собрались около 30 тысяч человек. Когда среди них началась паника и массовая давка,получили травмы свыше полутора тысяч человек, две женщины позже скончались. Полиция выяснила, что ЧП было спровоцировано грабителями марокканского происхождения, которые применили в толпе перцовый баллончик. Четверо молодых людей позднее были приговорены к десяти годам лишения свободы.
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