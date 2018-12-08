Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии при давке в ночном клубе погибли 6 человек, семеро пострадавших в критическом состоянии

13:04

Фото: rferl.org



В Италии врачи ввели в состояние искусственной медикаментозной комы семерых пациентов, которые получили наиболее тяжелые травмы в ночном клубе. Как заявил руководитель лечебного учреждения, состояние пострадавших остается критическим.



ЧП случилось в городе Коринальдо, расположенным близ Анконы.



Как заявил журналистам директор местной больницы, каких-либо прогнозов сделать пока не представляется возможным. Семь человек остаются в критическом состоянии, поэтому врачи были вынуждены ввести их в состояние искусственной комы. Предположительно, речь идет о тяжелых последствиях асфиксии. Вместе с тем, медики пока не могут оценивать возможные повреждения головного мозга.



Трагедия случилась в ночь на субботу, 8 декабря, незадолго до рэп-концерта, когда в клубе произошла давка. Жертвами стали шесть человек, в том числе, несовершеннолетние и женщина, пришедшая на мероприятие с одиннадцатилетней дочерью. Согласно первым выводам полиции, паника началась после того, как кто-то из посетителей распылил перцовый баллончик. После ЧП в больницы были доставлены порядка шестидесяти пострадавших. У большинства из них медики диагностировали травмы черепа, грудной клетки и конечностей.



По данным итальянских СМИ со ссылкой на рассказы очевидцев, один из запасных выходов в момент давки был заблокирован. При этом охранники пытались развернуть посетителей, стремившихся покинуть здание. В полицейском управлении Анконы эти сведения не подтвердили. В ходе проверки выяснилось, что люди получили смертельные травмы в результате обрушения балюстрады у одного из выходов, который упал со стороны улицы. После того, как платформа не выдержала веса толпы, Пытавшиеся спастись посетители упали с высоты друг на друга.



Автор: Злата Богатова

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