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В Турции пять человек погибли в загоревшемся автобусе
12:50
Фото: livejournal.com
Причиной трагедии, случившейся на территории провинции Балыкесир, стала кофемашина.
После того, как установленный в салоне аппарат загорелся, пассажиры в панике начали покидать автобус, создав давку.
Как передает издание Hurriyet, из-за возникшей в автобусе паники не все смогли вовремя его покинуть. Пять человек погибли в стремительно распространившемся пламени. Среди жертв ЧП - ребенок. Всего в автобусе в момент ЧП находилось более тридцати пассажиров, пишет газета со ссылкой на представителей местной полиции.
Пятнадцать человек пострадали, их с различными травмами и ожогами экстренно доставили в ближайшую больницу. Информации о состоянии пациентов из официальных источников пока не поступало.
Полицейские приступили к расследованию по факту трагического происшествия. Согласно предварительным выводам специалистов и показаниям спасшихся пассажиров, в салоне автобуса загорелась кофемашина.
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