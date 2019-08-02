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Выписан из больницы белорусский дипломат, пострадавший в результате нападения в Анкаре
2.8.2019 22:17
Фото: livejournal.com
По данным МИД Беларуси, вплоть до полного восстановления здоровья Александр Поганшев будет оставаться дома.
Напомним, ЧП случилось 24 июля, когда в советника посольства стрелял его сосед по дому. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Пострадавшего в Анкаре советника дипмиссии Беларуси выписали из больницы. Вплоть до полного выздоровления Александр Поганшев будет оставаться дома, заявил замруководителя управления информации и цифровой дипломатии белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Шупляк, слова которого приводит агентство БелТА.
Покушение на дипломата было совершено 24 июля в Анкаре. Стрелявший в Поганшева бывший военный вскоре покончил с собой. Представитель МИД Беларуси, возвращавшийся в тот момент домой вместе с ребенком, был ранен и доставлен в больницу. Спустя некоторое время выяснилось, что никакой политической подоплеки нет - причиной ЧП стали неприязненные отношения между соседями, обострившиеся на фоне неустойчивой психики бывшего военного.
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