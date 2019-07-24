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В Турции совершено покушение на белорусского дипломата
24.7.2019 22:35
Фото: livejournal.com
В результате ЧП представитель официального Минска получил по меньшей мере четыре пулевых ранения, пишут СМИ.
Дипломата экстренно доставили в одну из больниц Анкары, где он был прооперирован. Обстоятельства инцидента продолжает выяснять полиция.
Как сообщает газета Sozcu, в белорусского дипломата стрелял проживающий в том же доме отставной военный. Выпустив в белоруса несколько пуль, нападавший покончил с собой. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать конфликт, разгоревшийся ранее между мужчинами на бытовой почве, отмечается со ссылкой на источники в силовых структурах Анкары.
В момент нападения рядом с дипломатом находился его сын. В результате ЧП он не пострадал.
Представителя белорусской дипмиссии сразу же доставили в больницу, где уже была проведена экстренная операция. По словам врачей, состояние раненого остается пока тяжелым.
В МИД Беларуси, прокомментировав случившееся, добавили, что к нападению причастен гражданин Турции с расстройством психики.
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