|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофон
17:40
Фото: marketingaffiliategems.com
По мнению экспертов, со смартфонами ситуация складывается более сложная - если даже запретить ненужным приложениям доступ к микрофону и камере, гаджеты могут продолжать шпионить за владельцами.
В Роскачестве пояснили, что речь идет о сборе метаданных, которые затем будут использованы для адресной рекламы различных товаров либо услуг.
Роскачество порекомендовало заклеивать у ноутбуков микрофон и камеру, чтобы избежать ненужных утечек личных сведений и свести с минимуму потенциальный риск хакерской атаки.
Совет прокомментировали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, передает АГН "Москва". Как заявил пресс-секретарь российского ведомства Евгений Новиков, он и сам заклеивает камеру на своем ноутбуке. Однако микрофоном сложнее, потому что им приходится постоянно пользоваться.
Новиков отметил, что пользователям не стоит полностью полагаться на антивирусы, необходимо самостоятельно заботиться о сохранности своих персональных данных. Представитель министерства добавил, что на сегодняшний день киберпреступники чаще применяют методы социальной инженерии, а не ищут какие-либо технические уязвимости.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|