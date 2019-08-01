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В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофон


17:40
В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофонФото: marketingaffiliategems.com

По мнению экспертов, со смартфонами ситуация складывается более сложная - если даже запретить ненужным приложениям доступ к микрофону и камере, гаджеты могут продолжать шпионить за владельцами.

В Роскачестве пояснили, что речь идет о сборе метаданных, которые затем будут использованы для адресной рекламы различных товаров либо услуг.

Роскачество порекомендовало заклеивать у ноутбуков микрофон и камеру, чтобы избежать ненужных утечек личных сведений и свести с минимуму потенциальный риск хакерской атаки.

Совет прокомментировали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, передает АГН "Москва". Как заявил пресс-секретарь российского ведомства Евгений Новиков, он и сам заклеивает камеру на своем ноутбуке. Однако  микрофоном сложнее, потому что им приходится постоянно пользоваться.

Новиков отметил, что пользователям не стоит полностью полагаться на антивирусы, необходимо самостоятельно заботиться о сохранности своих персональных данных. Представитель министерства добавил, что на сегодняшний день киберпреступники  чаще применяют методы социальной инженерии, а не ищут какие-либо технические уязвимости.

Автор: Злата Богатова

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