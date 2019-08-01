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На Урале семья попала в ДТП: погибли бабушка и внучка
1.8.2019 00:27
Фото: livejournal.com
Смертельная авария произошла на территории Челябинской области.
Как информирует пресс-служба регионального УГИБДД, на 2-м км трассы обход села Октябрьское перевернулась машина KIA Picanto.
Автомобилем, в котором ехала семья, управляла 25-летняя женщина. Предположительно, она не справилась с управлением на сложном участке дороги, где трасса закругляется. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась.
В аварии, случившейся в Октябрьском районе Челябинской области, в общей сложности пострадали четыре человека. Наиболее серьезные повреждения получили 81-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Пожилая женщина от полученных травм погибла на месте, а девочка умерла вскоре после того, как ее доставили в райбольницу.
Лечение в условиях стационара сейчас получают водитель и семилетний мальчик.
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