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На Аляске найдены мертвыми трое туристов из ФРГ


31.7.2019 23:03
На Аляске найдены мертвыми трое туристов из ФРГФото: ill.in.ua

ЧП случилось в окрестностях ледника Вальдес на Аляске, где были найдены тела трех туристов из Германии, передает издание Anchorage Daily News.

Со ссылкой на источники  в местной полиции уточняется, что погибших иностранцев обнаружил гид-каякер.

Как рассказала журналистам официальная представительница местной администрации Шери Пирс, останки двух человек находились в воде, а третье - на льдине. Что стало причиной гибели пожилых супругов и 62-летнего мужчины, сейчас выясняют эксперты. Отмечается, что все погибшие были в спасательных жилетах.

Предположительно, туристы отправились в плавание на надувном каноэ, и их могло выбросить "из лодки из-за отколовшегося куска льда". Как подчеркнула Пирс, приближение к ледникам является кране опасным. В данном случае люди "оказались в очень холодной воде", и это могло стать причиной их смерти. Известно, что явных признаков, которые бы могли указывать на криминальную смерть, выявлено не было.

Озеро, расположенное возле ледника Вальдес, очень популярно практически в любое время года - летом там постоянно проводятся пикники, приезжают каякеры, а зимой устраивают катания на беговых лыжах и снегоходах, прокладывают маршруты для пешего туризма.

Несколько дней назад на Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника Никонова. Сыгравшая в фильме "Брестская крепость" артистка утонула, когда пыталась переправиться через реку Текланика. 24-летняя белоруска, проживавшая последнее время в Соединенных Штатах, хотела добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги "В диких условиях".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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