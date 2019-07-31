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На Аляске найдены мертвыми трое туристов из ФРГ
31.7.2019 23:03
Фото: ill.in.ua
ЧП случилось в окрестностях ледника Вальдес на Аляске, где были найдены тела трех туристов из Германии, передает издание Anchorage Daily News.
Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что погибших иностранцев обнаружил гид-каякер.
Как рассказала журналистам официальная представительница местной администрации Шери Пирс, останки двух человек находились в воде, а третье - на льдине. Что стало причиной гибели пожилых супругов и 62-летнего мужчины, сейчас выясняют эксперты. Отмечается, что все погибшие были в спасательных жилетах.
Предположительно, туристы отправились в плавание на надувном каноэ, и их могло выбросить "из лодки из-за отколовшегося куска льда". Как подчеркнула Пирс, приближение к ледникам является кране опасным. В данном случае люди "оказались в очень холодной воде", и это могло стать причиной их смерти. Известно, что явных признаков, которые бы могли указывать на криминальную смерть, выявлено не было.
Озеро, расположенное возле ледника Вальдес, очень популярно практически в любое время года - летом там постоянно проводятся пикники, приезжают каякеры, а зимой устраивают катания на беговых лыжах и снегоходах, прокладывают маршруты для пешего туризма.
Несколько дней назад на Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника Никонова. Сыгравшая в фильме "Брестская крепость" артистка утонула, когда пыталась переправиться через реку Текланика. 24-летняя белоруска, проживавшая последнее время в Соединенных Штатах, хотела добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги "В диких условиях".
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