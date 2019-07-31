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В Индии выясняют обстоятельства гибели основателя популярной сети кофеен
31.7.2019 16:31
Фото: truelocalz.com
Тело известного в стране бизнесмена Джи Сиддхатрхи было найдено в реке.
Останки основателя популярной в Индии и за рубежом сети кофеен Cafe Coffee Day обнаружили примерно через тридцать часов после начала поисковой операции.
Как пишут индийские СМИ, правоохранительные органы уже провели процедуру опознания, в которой участвовали друзья и родственники Ви Джи Сиддхатрхи. Они подтвердили, что это бизнесмен, пропавший более суток назад.
В ходе начатого расследования выяснилось, что Сиддхатрха попросил своего водителя высадить его на берегу реки Нетравати в окрестностях Мангалура. Покинув автомобиль, бизнесмен сказал, чтобы его ожидали на другом берегу, однако так и не появился в условленном месте. Спустя час водитель обратился в службу спасения, сразу после чего были начаты поиски, в которых были задействованы водолазы.
Лишь сегодня утром в полицию поступил сигнал от рыбаков, которые обнаружили тело, прибитое течение к берегу.
Не так давно Сиддхатрха сделал среди сотрудников своей компании рассылку, выразив сожаления из-за неправильной бизнес-модели, которую создал. Предприниматель признался, что на него оказывал сильное давление один из его партнеров, вынуждая играть на бирже, скупая при этом активы, которые оказались невыгодными.
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