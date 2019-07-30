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Cайт ГИБДД упал после публикации карты со всеми камерами


13:25
Cайт ГИБДД упал после публикации карты со всеми камерамиФото: shotam.info

Вскоре после того, как ведомство объявило о запуске на своем сайте соответствующего интерактивного раздела, где размещена подробная карта с дорожными камерами, страница перестала быть доступной.

Как передают российские СМИ, сайт ГИБДД обвалился после публикации, но вскоре вновь начал функционировать в нормальном режиме.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, запуская на своем сайте новый раздел, Госавтоинспекция проинформирует  водителей о местах, где установлены дорожные камеры. Пока карта действует в тестовом режиме.

Нoвый интерактивный раздел включает в себя сведения о местах размещения спецсредств, которые в автoматическом режиме ведут фoто- и видеосъемку в целях фиксации разного рода нарушений ПДД.

Предполагается, что карта будет дорабатываться, ведь Госавтоинспекция безостановочно анализирует уровень дорожно-транспoртного травматизма, после чего вносятся предложения о размещении комплексов автoматической фотовидеофиксации в очагах повышенной аварийности.

Вскоре после публикации сайт обвалился - при попытке зайти на страницу появлялось уведомление об усовершенствовании работы раздела, но довольно быстро карта возобновила работу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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