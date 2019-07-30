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В Иране советник президента приговорен к высшей мере за убийство жены
30.7.2019 17:41
Фото: rfi.fr
В Иране вынесен приговор по делу советника президента Ирана Мохаммада Али Наджафи, который обвинялся в убийстве своей супруги.
После того, как погибла Митра Наджафи, ее муж, в прошлом занимавший пост мэра Тегерана, сам пришел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.
Как передает во вторник информационное агентство "Тасним" со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голяма Хоссейна Эсмаели, советника президента по исламскому праву приговорили к кисасу, что означает наказание, равное по тяжести совершенному им противоправному деянию.
Вердикт может быть обжалован в течение двадцати дней.
В ходе следствия Али Наджафи, сам пришедший в полицию после убийства супруги, говорил о семейных проблемах, которые и послужили мотивом преступления.
Трагедия случилась в последних числах минувшего мая, когда жену бывшего градоначальника убили в ее доме, который находится в столичном районе Саадат Абад. В этой части города проживают многие представители политической элиты страны. Причиной смерти женщины, которая являлась второй женой Али Наджафи, стало огнестрельное ранение.
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