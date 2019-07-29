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В Анталье с начала года скончались десятки туристов из России


14:48
В Анталье с начала года скончались десятки туристов из РоссииФото: vestnikkavkaza.net

По словам российского генерального консула в этом турецком регионе Олега Рогозы, за указанный период в РФ были эвакуированы восемь тяжелобольных. Россиян возвращали на родину с привлечением санавиации, пояснил дипломат, интервью с которым публикует сегодня РИА Новости.

Как рассказал генконсул РФ в Анталье, с начала этого года в курортном городе было официально зафиксировано несколько десятков летальных исходов случаев, связанных с россиянами. Олег Рогоза прокомментировал угрозы, которые могут подстерегать туристов из РФ, отправляющихся на отдых за рубеж.

По словам дипломата, россиянам стоит более адекватно оценивать состояние собственного здоровья, тщательно следуя рекомендациям врачей. Как заявил генконсул России, особенно это касается пожилых людей и всех, у кого есть какие-либо хронические заболевания, ведь в условиях жаркого и влажного климата они могут обостриться.

Кроме того, довольно часто происходят несчастные случаи, обусловленные злоупотреблением спиртными напитками, невнимательностью на воде и беспечностью во время экскурсий, отметил Рогоза.

Не так давно Турция вошла в число стран, которые наиболее потенциально опасны для детей, судя по рейтингу, составленному страховыми компаниями на основе обращений родителей за медпомощью во время зарубежного отдыха.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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