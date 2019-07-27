|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы страны, самые опасные для детского отдыха
27.7.2019 14:24
Фото: vk.com
Антирейтинг государств, в которых дети из России, прибыв на отдых, болеют чаще всего, был подготовлен специалистами СК "АльфаСтрахование".
По данным компании, наиболее опасны в этом отношении Болгария, Испания и Турция.
При составлении списка были тщательно проанализированы случаи, когда родителям застрахованных российских детей пришлось обращаться за медицинской помощью во время заграничного отдыха. Брался период с 2017 по 2018 годы.
Как оказалось, лидером этого неприятного рейтинга стала Болгария - на эту страну пришлась почти треть (29,55%) всех родительских обращений. Наиболее часто врачи требовались детям 8-17 лет.
На втором месте - Турция с результатом 10,08%. В этом государстве проблемы со здоровьем возникали преимущественно у самых маленьких туристов, которым еще не исполнилось три года. Замкнула тройку Испания (9,73%). Здесь врачам чаще всего пришлось лечить россиян возраста от трех до семи лет.
В пятерку также вошли Кипр (6,06%) и Таиланд (5,73%), где болели соответственно дети возраста от четырех до семи лет и малыши до трех лет.
В указанный период обращались к врачам россияне, дети которых болели в Греции (5,3%), Черногории (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италии (2,42%) и ФРГ (1,99%). На различные регионы нашей страны пришлось 2,38% таких случаев.
Самыми безопасными для детского здоровья, судя по этому рейтингу, можно считать Австрию, Грузию, Израиль, Индонезию и Францию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|