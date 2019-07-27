Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы страны, самые опасные для детского отдыха

27.7.2019 14:24

Фото: vk.com



Антирейтинг государств, в которых дети из России, прибыв на отдых, болеют чаще всего, был подготовлен специалистами СК "АльфаСтрахование".



По данным компании, наиболее опасны в этом отношении Болгария, Испания и Турция.



При составлении списка были тщательно проанализированы случаи, когда родителям застрахованных российских детей пришлось обращаться за медицинской помощью во время заграничного отдыха. Брался период с 2017 по 2018 годы.



Как оказалось, лидером этого неприятного рейтинга стала Болгария - на эту страну пришлась почти треть (29,55%) всех родительских обращений. Наиболее часто врачи требовались детям 8-17 лет.



На втором месте - Турция с результатом 10,08%. В этом государстве проблемы со здоровьем возникали преимущественно у самых маленьких туристов, которым еще не исполнилось три года. Замкнула тройку Испания (9,73%). Здесь врачам чаще всего пришлось лечить россиян возраста от трех до семи лет.



В пятерку также вошли Кипр (6,06%) и Таиланд (5,73%), где болели соответственно дети возраста от четырех до семи лет и малыши до трех лет.



В указанный период обращались к врачам россияне, дети которых болели в Греции (5,3%), Черногории (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италии (2,42%) и ФРГ (1,99%). На различные регионы нашей страны пришлось 2,38% таких случаев.



Самыми безопасными для детского здоровья, судя по этому рейтингу, можно считать Австрию, Грузию, Израиль, Индонезию и Францию.



Автор: Злата Богатова

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