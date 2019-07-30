Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае казнен убийца, за преступления которого ранее приговорили к смерти невиновного

30.7.2019 14:35

Фото: vk.com



Смертный приговор, вынесенный серийному убийце по имени Чжао Чжихун был приведен в исполнение судом средней ступени города Хух-Хото (Внутренняя Монголия). Ранее за одно из преступлений осужденного был казнен невиновный 18-летний парень, информирует региональная прокуратура. Истина восторжествовала лишь много лет спустя - юношу официально оправдали в конце 2014 года.



Сегодня утром согласно ордеру Верховного народного суда КНР в присутствии сотрудников прокуратуры был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный настоящему убийце. Отмечается, что приговоренный к смерти имел право на встречу с родственниками, но не захотел никого видеть.



В 2005 году Чжао Чжихун начал давать признательные показания, сообщив о грабеже, изнасиловании и целом ряде убийств. В числе преступлений - расправа, совершенная в общественном туалете города Хух-Хото в 1996 года. Парня, нашедшего жертву убийства и обратившегося в полицию, и признали первоначально виновным, приговорив в том же году к смерти.



После того, как казненного по ошибке в декабре 2014 года признали невиновным, власти КНР официально принесли извинения родителям юноши. Родственникам молодого человека, которые присутствовали на суде, была выплачена компенсация в размере более 300 тысяч долларов.



Согласно данным уголовного дела, Чжао Чжихун орудовал в период с осени 1996 года до лета 2005 года. Преступник убил шесть человек, совершил десять изнасилований, а также был признан виновным в развратных действиях в отношении двух малолетних и нескольких других преступлениях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.



Напомним, на прошлой неделе в Китае признали виновной в мошенничестве женщину, которая в прошлом на протяжении двадцати двух лет успела усыновить 118 детей. Помимо длительного тюремного срока - двадцать лет - ее приговорили в штрафу в размере более 380 тысяч долларов.



Автор: Злата Богатова

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