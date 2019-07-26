Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Усыновившую более 100 детей китаянку приговорили к 20 годам тюрьмы

26.7.2019 07:17

Фото: lenta.ru



Женщину, которая в прошлом на протяжении двадцати двух лет успела усыновить 118 детей, признали виновной в мошенничестве.



Помимо длительного срока ее приговорили в штрафу в размере более 380 тысяч долларов.



Дело Ли Янься, которая ранее на родине получила широкую известность как "любящая мать" рассматривалось Народным судом города Уань (провинция Хэбэй). Усыновившая 118 детей за двадцать два года женщина была признана виновной в целом ряде преступлений - помимо мошенничества ей инкриминировали шантаж и вымогательство. В результате ее приговорили к наказанию в виде двадцати лет тюрьмы, передает Центральное телевидение КНР.



Фигурантами этого дела являются шестнадцать человек, в том числе мужчина по имени Сюй Ци. По версии следствия, он был главным сообщником Ли Янься. Мужчину уже признали виновным в "нарушении общественного порядка, вымогательстве и умышленном причинении вреда" и осудили на двенадцать с половиной лет лишения свободы. Кроме того, на три года он лишится всех политических прав и должен выплатить 1,2 миллиона юаней (более 174 тысяч долларов) в качестве штрафа.



Автор: Злата Богатова

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