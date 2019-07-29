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Названо имя стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии
13:27
Фото: diasporanews.com
Мотивы преступника до сих пор остаются неустановленными, расследование инцидента активно продолжается.
Жертвами ЧП на гастрономическом празднике стали три человека, в том числе, двое детей, шести и тринадцати лет.
Имя преступника назвал Смайзи, являющийся шефом полиции калифорнийского города Гилрой, где состоялся фестиваль Чеснока. По его словам, стрельбу по людям вел 19-летний Сантино Уильям Леган. Мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными.
В ходе начатого расследования уже удалось выяснить, что за несколько суток до ЧП в инстаграме появился аккаунт на имя Легана. Вскоре там были размещены два поста, в которых в адрес организаторов гастрономического фестиваля высказывались критические замечания. Речь, в частности, шла о бессмысленных тратах денег и желании привлечь толпы белых из Силиконовой долины и метисов. При этом автор публикаций использовал лексику, которая характерна для сторонников идеи превосходства белой расы.
Оружие Леган приобрел в Неваде 9 июля, заявил ранее генпрокурор штата Калифорнии Хавьер Бесерра. В соответствии с калифорнийским законодательством, такого вида вооружение покупать и ввозить в штат нельзя.
Журналистам удалось пообщаться с хозяином магазина Big Mike's Guns and Ammo, где Леган покупал винтовку. Мужчина заверил, что в тот момент парень выглядел вполне обычно, не вызывая никаких подозрений. В противном случае ему бы даже не продали оружие, утверждает владелец заведения.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 28 июля, когда Леган, прорезав сетку заграждения, оказался среди участников и гостей традиционного фуд-фестиваля. Открыв стрельбу по людям, он ранил в общей сложности пятнадцать человек. Трое из них, включая шестилетнего мальчика и 13-летнюю девочку, от полученных повреждений скончались.
Нападавший был застрелен на месте сотрудниками полиции.
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