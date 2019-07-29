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В Бурятии погиб турист
12:10
Фото: vk.com
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось на территории Окинского района.
Ранее в местные экстренные службы обратилась группа туристов, попросив о помощи. Представители МЧС незамедлительно приступили к проведению поисково-спасательной операции.
Как сообщает республиканское агентство по ГО ЧС, в состав группы, по предварительным данным, входили двенадцать человек. Один из них погиб. В настоящее время Бурятская поисково-спасательная служба продолжает работу по эвакуации туристов.
Связь с группой на данный момент отсутствует, отметили в ведомстве. Известно, что проблемы у туристов начались накануне, 29 июля, когда от них поступил соответствующий сигнал. В тот момент они находились в районе слияния рек Урик и Даялык.
Отмечается, что туристы сплавлялись на катамаранах по реке Урик. В ведомстве сообщили, что группа сейчас остается в месте, известном сильным течением и большими порогами на реке. Работу спасателей осложняет труднодоступность этого места - туда не добраться автотранспортом или пешком.
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