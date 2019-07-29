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В Индии появился на свет ребенок с синдромом русалки


29.7.2019 20:50
В Индии появился на свет ребенок с синдромом русалкиФото: staticflickr.com

Младенец с врожденной аномалией развития родился у 22-летней жительницы округа Лакхимпур-Кхери в штате Уттар-Прадеш.

Как передает The Times of India, врачам не удалось выяснить пол ребенка.

Младенец, страдающий сиреномелией - так называемым синдромом русалки, когда срастаются ноги, скончался в течение часа после появления на свет. По словам медиков, роды проходили нормально. Когда врачи увидели новорожденного со столь тяжелым синдромом, это стало для них шоком.

Врачи рекомендовали сразу же доставить ребенка в другое медицинское учреждение, которое специализируется на детях с врожденной патологией. Однако младенец скончался менее чем через час после появления на свет.

Аномалия развития относится к числу патологий, которые крайне редко встречаются. Науке известны единичные случаи, когда дети-русалки смогли прожить более нескольких суток. В Индии в последний раз подобное случилось в прошлом году, ребенок прожил считанные минуты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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