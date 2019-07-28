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Во Франции три человека погибли в результате стрельбы
14:03
Фото: gordonua.com
ЧП случилось на юго-востоке страны накануне вечером, передает радиостанция France Bleu.
Двое раненых от полученных повреждений скончались на месте, еще двое были экстренно госпитализированы.
Вскоре после того, как ее доставили в больницу, скончалась раненая женщина. Количество жертв инцидента возросло до трех человек.
ЧП случилось на территории департамента Вар, который расположен на юго-востоке Франции. Стрельба произошла примерно в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Мотивы нападавшего, который открыл огонь неподалеку от АЗС в городе Ольуль, пока остаются неизвестными.
Расследованием инцидента занимается судебная полиция Тулона, сообщают французские СМИ.
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