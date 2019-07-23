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В США умер получивший травму на ринге российский боксер Максим Дадашев
23.7.2019 21:29
Фото: championat.com
28-летнего спортсмена экстренно госпитализировали в ночь на 20 июля, вскоре после завершения поединка в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).
Со ссылкой на источники в команде боксера о смерти Максима Дадашева сообщает ТАСС. Представители спортсмена рассказали, что причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.
Россиянин получил тяжелые травмы в ходе недавней встречи с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Матч за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) был прерван по предложению команды Максима Дадашева после одинадцатого раунда.
Как заявили представители россиянина, он пропустил много ударов, поэтому было принято решение остановить бой, чтобы не рисковать здоровьем Дадашева. Состояние боксера начало стремительно ухудшаться после поединка. В результате спортсмена госпитализировали, причем его состояние в момент поступления в больницу оценивалось как критическое.
Ранее американские медики выразили надежду, что боксер Дадашев после трепанации сможет вернуться к нормальной жизни. В Соединенные Штаты после ЧП вылетела супруга спортсмена.
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