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В Грузии 5 человек стали жертвами падения грузовика с обрыва
27.7.2019 21:39
Фото: eadaily.com
По данным местной полиции, в момент аварии в машине находилось двенадцать человек.
Трагедия произошла, когда грузовик перевозил жителей высокогорного района из населенного пункта Земо Алвани в село Омало.
Как передает телекомпания IMEDI, сельские жители направлялись на праздник. По предварительным данным, во время движения по горной дороге водитель потерял управление. В результате транспортное средство рухнуло в овраг, упав с 400-метровой высоты.
В общей сложности в машине ехало двенадцать человек, пять из которых смогли выпрыгнуть во время падения. На месте ЧП продолжают работу спасатели. Пострадавших на вертолете погранполиции МВД Грузии доставляют в медицинские учреждения города Телави (край Кахети).
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