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В Южной Корее при обрушении в ночном клубе погибли два человека


11:28
В Южной Корее при обрушении в ночном клубе погибли два человекаФото: sb.by

Жертвами ЧП в южнокорейском городе Кванджув стали местные жители, передают зарубежные СМИ.

По последним данным, в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов пострадали не менее десяти человек.

Среди тех, кто получил травмы - участники мирового чемпионата по водным видам спорта, который в эти дни продолжается в Кванджу. Пострадали граждане Бразилии, Голландии, Италии, Новой Зеландии, а также Узбекистана. Большинство травмированных спортсменов - ватерполисты, в том числе, шесть женщин.

По данным местных властей, травмы не представляют опасности для жизни, но нескольким пострадавшим врачи в ближайшее время проведут экстренные операции.

Как передает агентство "Ренхап", обрушение конструкций в ночном клубе случилось в 2:30 по местному времени (21:30 минувшей пятницы по Москве). Согласно предварительным выводам специалистов, причиной трагедии могло стать превышение допустимой массы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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