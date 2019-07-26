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Умер еще один боксер, получивший травмы на ринге
26.7.2019 11:04
Фото: atn.ua
В Аргентине скончался 23-летний боксер Уго Сантильян, серьезно травмированный на ринге во время поединка с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу.
Как указывается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC), бой состоялся 20 июля в Сан-Николасе.
Встреча, проводившаяся в Аргентине, по итогам десяти раундов окончилась вничью. Через некоторое время после поединка с Эдуардо Хавьером Абреу скончался его противник - местный боксер Уго Сантильян, получивший на ринге серьезные повреждения.
23-летний боксер успел провести двадцать семь поединков, в девятнадцати из которых одержал победу, в том числе, восемь раз - нокаутом. Шесть раз Уго Сантильян потерпел поражение, два боя завершились ничьей.
Несколько дней назад в Соединенных Штатах умер боксер Максим Дадашев. 28-летнего российского спортсмена экстренно госпитализировали в ночь на 20 июля, вскоре после завершения поединка в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Представители россиянина сообщали, что он пропустил много ударов, поэтому было принято решение остановить бой, чтобы не рисковать здоровьем Дадашева. Однако к тому времени боксеру уже нанесли тяжелые повреждения, оказавшиеся смертельными.
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