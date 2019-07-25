Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мэрилин Керро собирается подать в суд на Александра Шепса

25.7.2019 11:54

Фото: triboona.ru



Поклонники долгое время гадали, почему рассталась красивая пара прибалтийской ведьмы и российского экстрасенса. Как оказалось, Мэрилин Керро приняла решение уехать на родину, где обрела новое счастье.



Эстонка призналась, что больше не может скрывать правду. По словам финалистки популярного эзотерического телешоу "Битва экстрасенсов", ей пришлось пережить настоящую травлю - на нее нападали фанаты бывшего возлюбленного.



Поклонники Александра Шепаса буквально охотились на нее в сети, делая жизнь невыносимой. Устав от действий недоброжелателей, Мэрилин Керро через три года после разрыва с Александром Шепса решила сделать признание. По ее словам, в прошлом она выделила два миллиона рублей на развитие бизнеса своего спутника. Однако никакой прибыли от этого она не получила, не говоря уже о возвращении средств, вложенных в магазин Шепса.



Разочарование, из-за которого произошел разрыв, связано с тем, что Керро, по ее словам, "была дурой целых четыре года и верила в любовь". Однако у Шепса все это время продолжались "отношения с другим человеком". После того, как в адрес эстонской ведьмы начали поступать угрозы, она выразила готовность отправиться в суд. При этом Мэрилин пожелала Александру счастья с его партнером и попросила оставить ее наконец в покое.



Стоит отметить, что сейчас эстонка счастлива со своим новым избранником и готовится к рождению второго ребенка.



Автор: Злата Богатова

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