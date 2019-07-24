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В Каспийском море потерпел крушение азербайджанский МиГ-29


11:27
В Каспийском море потерпел крушение азербайджанский МиГ-29Фото: nicefon.ru

В военном ведомстве страны подтвердили сведения об авиакатастрофе, которая произошла во время учебного полета, передает РИА Новости.

Первоначально стало известно о том, что накануне вечером борт ВВС Азербайджана неожиданно исчез с экранов радаров.

Как информирует пресс-служба Министерства обороны республики, инцидент случился вечером минувшей среды, примерно в 22:00 по местному времени (21:00 по Москве). Вскоре после того, как самолет пропал, появились сведения о крушении.

Военные и экстренные службы работают в предполагаемом месте ЧП, предпринимая все неотложные меры, направленные на поиск и спасение пилота - его судьба до сих пор остается неизвестной.

По факту случившегося следственные органы страны уже возбудили уголовное дело. Информации о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало, ведется расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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