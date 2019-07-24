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В Канаде около 70 человек доставлены в больницу после ДТП с двумя автобусами
24.7.2019 14:22
Фото: altcoin.info
Крупная дорожная авария случилась на территории провинции Квебек, передают канадские СМИ.
По предварительным данным, серьезных травм в результате ЧП никто не получил, однако в больницы были экстренно доставлены 69 человек для осмотра.
Как передает телевизионный канал CBC, в аварию попали два школьных автобуса, которые перевозили в общей сложности свыше пятидесяти детей. Ребята возраста 7-12 лет возвращались домой из летнего лагеря.
Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что водители не смогли быстро отреагировать на резко затормозившую перед ними машину. Врезавшись в этот автомобиль, они сразу же загорелись.
По предварительным данным, обошлось без тяжелых травм, однако учитывая, что в автобусах находились школьники, их было решено доставить в ближайшие больницы для более тщательного осмотра. В результате в медицинские учреждения после аварии попали почти семьдесят человек.
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