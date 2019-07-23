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Росприроднадзор предупреждает об угрозе «экологического Чернобыля»
11:56
Фото: vk.com
Необходимо в самое ближайшее время провести рекультивацию предприятия "Усольехимпром" под Иркутском, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В противном случае, по словам главы ведомства, речь идет об угрозе экологической катастрофы глобального уровня.
Масштабы ЧП, которое случится, если не провести рекультивацию на предприятии "Усольехимпром", могут быть сопоставимы с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, заявила Светлана Радионова во время интервью "Известиям".
Руководитель Росприроднадзора пояснила, что в прошлом это химическое предприятие специализировалось на производстве хлора и ряда других веществ. "Выкачав" все возможное, собственники оставили завод практически на произвол судьбы. Учитывая, что на месте выявлено серьезное загрязнение ртутью, там необходимо проводить демеркуризацию, подчеркнула Радионова.
Глава ведомства отметила, что на территории "Усольехимпрома" до сих пор хранится запас веществ, представляющих опасность. Некоторые емкости при этом находятся под давлением, однако их содержимое остается неустановленным.
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