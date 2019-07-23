Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Росприроднадзор предупреждает об угрозе «экологического Чернобыля»

11:56

Фото: vk.com



Необходимо в самое ближайшее время провести рекультивацию предприятия "Усольехимпром" под Иркутском, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



В противном случае, по словам главы ведомства, речь идет об угрозе экологической катастрофы глобального уровня.



Масштабы ЧП, которое случится, если не провести рекультивацию на предприятии "Усольехимпром", могут быть сопоставимы с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, заявила Светлана Радионова во время интервью "Известиям".



Руководитель Росприроднадзора пояснила, что в прошлом это химическое предприятие специализировалось на производстве хлора и ряда других веществ. "Выкачав" все возможное, собственники оставили завод практически на произвол судьбы. Учитывая, что на месте выявлено серьезное загрязнение ртутью, там необходимо проводить демеркуризацию, подчеркнула Радионова.



Глава ведомства отметила, что на территории "Усольехимпрома" до сих пор хранится запас веществ, представляющих опасность. Некоторые емкости при этом находятся под давлением, однако их содержимое остается неустановленным.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 155

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23.7.2019 23:08 На Москву надвигается сильное похолодание

На Москву надвигается сильное похолодание 23.7.2019 12:21 СМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить закон

СМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить закон 22.7.2019 12:49 В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ 21.7.2019 14:56 Volvo объявила об отзыве 500 тыс. машин

Volvo объявила об отзыве 500 тыс. машин 20.7.2019 22:51 В США из-за жары скончались шесть человек