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В Якутске пьяный мужчина устроил погром в музее: ущерб составил около 2 млн рублей
23.7.2019 23:24
Фото: kam24.ru
По данным регионального главка МВД, будучи нетрезвым, 23-летний житель Якутии проник в здание городского музея и повредил ценные экспонаты.
Сотрудники культурного учреждения, подсчитав нанесенный злоумышленником ущерб, озвучили сумму 1,8 миллиона рублей.
Полицейские установили, что до погрома в музее злоумышленник успел похитить сотовый телефон у продавца одного из местных магазинов. Затем он разбил окно на втором этаже здания одного из музеев Якутска и оказался внутри. До того, как в зал прибыли охранники, нетрезвый мужчина разбил несколько витрин, повредив ценные музейные экспонаты.
Убежав от сотрудников охраны культурного учреждения, местный житель угнал припаркованную на территории музея машину. На этом автомобиле, не справившись с управлением, он спустя некоторое время совершил ДТП.
По факту случившегося уже возбудили несколько уголовных дел, отметили представители полицейского главка. Ведется расследование.
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