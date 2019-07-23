Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Москву надвигается сильное похолодание

23.7.2019 23:08

Фото: ill.in.ua



Судя по обещаниям метеорологов, жителям столичного региона стоит готовиться к серьезным погодным испытаниям.



Как передают российские СМИ, на Москву надвигается арктический холод: скоро столбики термометров опустятся до +13 градусов.



Ночью воздух прогреется лишь до +8, пишет Газета.ру. По данным синоптиков, столичный регион уже на следующей неделе окажется во власти ультраполярного вторжения, которое может оказаться сильнейшим за последние тринадцать лет.



Со ссылкой на сведения Московского метеобюро уточняется, что в воскресенье термометры покажут +20, однако сразу после этого начнется процесс "адвекции холодного воздуха". В результате к последним числам июля в Москве и Подмосковье воздух остынет до +10 градусов.



По словам специалистов, в последний раз столь резкий перепад в июле, который является наиболее теплым летним месяцем, был зафиксирован в 2006 году.



Автор: Злата Богатова

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