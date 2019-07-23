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В Тоскане разбился вертолет с россиянами
23.7.2019 22:47
Фото: msychev1 / Facebook
Максим Сычев
Российские дипломаты сейчас поддерживают связь с местными правоохранительными органами, выясняя все обстоятельства ЧП.
По данным СМИ, на борту летательного аппарата находились два человека.
В итальянской прессе сообщается, что крушение произошло накануне вечером, 22 июля. Вертолет Robinson R66, на борту которого находились мужчина и женщина, имеющие российское гражданство, упал в море у берегов острова Горгона. Известно, что вертолет вылетел из итальянского города Масса. Предполагалось, что он совершит посадку в Ольбии на Сардинии. Сведений о причинах крушения пока нет.
Спасатели, продолжающие работу на месте ЧП, внутри вертолета обнаружили тело погибшей женщины. Мужчину найти пока не удалось.
По предварительным данным, вертолетом управлял его владелец - 37-летний любитель путешествий, дайвинга и полетов Максим Сычев. Один из его знакомых уже подтвердил информацию о том, что россиянин разбился в Италии, передает РБК. Как отметили источники из окружения Сычева, работавшего в ИТ-сфере и специализировавшегося на беспроводных коммуникациях, он очень любил "все экспедиции, будь то на багги, джипах, квадроциклах, вертолетах" и имел большой опыт.
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