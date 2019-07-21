ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп выразил готовность поручиться за рэпера A$AP Rocky, арестованного в Швеции
Трамп выразил готовность поручиться за рэпера A$AP Rocky, арестованного в Швеции
В Китае при взрыве на заводе погибли 15 человек
В Китае при взрыве на заводе погибли 15 человек
Прокуратура: пропавший в Польше пятилетний россиянин был убит
Прокуратура: пропавший в Польше пятилетний россиянин был убит
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Индийская лунная станция успешно выведена на орбитуИндийская лунная станция успешно выведена на орбиту
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦВ метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
Боец Олейник получил два перелома во время поединка в СШАБоец Олейник получил два перелома во время поединка в США
Под Хабаровском после опрокидывания катамарана пропали мужчина и ребенокПод Хабаровском после опрокидывания катамарана пропали мужчина и ребенок
Порошенко заверил, что остановит «реванш пророссийских сил» в РадеПорошенко заверил, что остановит «реванш пророссийских сил» в Раде

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Врачи надеются, что боксер Дадашев после трепанации сможет вернуться к нормальной жизни


21.7.2019 20:11
Врачи надеются, что боксер Дадашев после трепанации сможет вернуться к нормальной жизниФото: vk.com

Ранее российского боксера госпитализировали в США, его состояние резко ухудшилось вскоре после окончания боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

В больнице у 28-летнего Максима Дадашева диагностировали тяжелый отек мозга, сразу после чего было принято решение о проведении экстренной операции.

Как сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас, американские медики считают, что Максим Дадашев в будущем сможет восстановиться после такой серьезной операции и вернуться к нормальной жизни, передает ТАСС. Сейчас состояние спортсмена оценивается врачами как стабильно тяжелое.

Поединок с Субриэлем Матиасом состоялся в ночь на субботу в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Россиянин боролся за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) . Спортсмены выступали в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В течение одиннадцатого раунда россиянин пропустил достаточно много ударов, в связи с чем его команда приняла решение прервать бой, чтобы не рисковать здоровьем Максима Дадашева. Однако вскоре после боя боксеру стало плохо, его рвало. Состояние стремительно ухудшалось, в бессознательном состоянии его доставили в больницу. Врачи, диагностировав тяжелый отек мозга, сразу же провели трепанацию черепа.

Напомним, осенью 2017 года стало известно о том, что власти штата Нью-Йорк выплатят 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова. Спортсмен в ноябре 2013 года в проводил бой в "Мэдисон Сквер Гарден". В ходе встречи с кубинцем Майком Пересом россиянин получил тяжелую черепно-мозговую травму. Кроме того, в больнице у Магомеда Абдусаламова диагностировали переломы челюсти и руки.

После того, как у Абдусаламова произошел инсульт, его ввели в состояние искусственной комы, он перенес целый ряд операций, включая трепанацию черепа. На сегодняшний день спортсмен парализован с правой стороны, он не может ходить. Речь в основном представляет собой бормотание.

Родственники Абдусаламова подавали иск на 100 миллионов долларов: по их мнению, чиновники и медработники виновны в халатности, беспечности и непрофессионализме, следствием которых стали необратимые повреждения в головном мозге российского спортсмена. Семья спортсмена убеждена, что если бы боксеру вовремя оказали адекватную помощь, таких тяжелых последствий можно было бы избежать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В машине отца ребенка, пропавшего в Польше, найдена кровь мальчикаВ машине отца ребенка, пропавшего в Польше, найдена кровь мальчика
Трамп выразил готовность поручиться за рэпера A$AP Rocky, арестованного в Швеции Трамп выразил готовность поручиться за рэпера A$AP Rocky, арестованного в Швеции
В Индии жертвами наводнения стали 19 человек, пострадали 4,5 млнВ Индии жертвами наводнения стали 19 человек, пострадали 4,5 млн
На Гавайях из-за протестов коренных жителей приостановлена работа обсерватории На Гавайях из-за протестов коренных жителей приостановлена работа обсерватории
Инна Чурикова остается в реанимацииИнна Чурикова остается в реанимации

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 918


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru