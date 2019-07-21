Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи надеются, что боксер Дадашев после трепанации сможет вернуться к нормальной жизни

21.7.2019 20:11

Фото: vk.com



Ранее российского боксера госпитализировали в США, его состояние резко ухудшилось вскоре после окончания боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.



В больнице у 28-летнего Максима Дадашева диагностировали тяжелый отек мозга, сразу после чего было принято решение о проведении экстренной операции.



Как сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас, американские медики считают, что Максим Дадашев в будущем сможет восстановиться после такой серьезной операции и вернуться к нормальной жизни, передает ТАСС. Сейчас состояние спортсмена оценивается врачами как стабильно тяжелое.



Поединок с Субриэлем Матиасом состоялся в ночь на субботу в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Россиянин боролся за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) . Спортсмены выступали в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).



В течение одиннадцатого раунда россиянин пропустил достаточно много ударов, в связи с чем его команда приняла решение прервать бой, чтобы не рисковать здоровьем Максима Дадашева. Однако вскоре после боя боксеру стало плохо, его рвало. Состояние стремительно ухудшалось, в бессознательном состоянии его доставили в больницу. Врачи, диагностировав тяжелый отек мозга, сразу же провели трепанацию черепа.



Напомним, осенью 2017 года стало известно о том, что власти штата Нью-Йорк выплатят 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова. Спортсмен в ноябре 2013 года в проводил бой в "Мэдисон Сквер Гарден". В ходе встречи с кубинцем Майком Пересом россиянин получил тяжелую черепно-мозговую травму. Кроме того, в больнице у Магомеда Абдусаламова диагностировали переломы челюсти и руки.



После того, как у Абдусаламова произошел инсульт, его ввели в состояние искусственной комы, он перенес целый ряд операций, включая трепанацию черепа. На сегодняшний день спортсмен парализован с правой стороны, он не может ходить. Речь в основном представляет собой бормотание.



Родственники Абдусаламова подавали иск на 100 миллионов долларов: по их мнению, чиновники и медработники виновны в халатности, беспечности и непрофессионализме, следствием которых стали необратимые повреждения в головном мозге российского спортсмена. Семья спортсмена убеждена, что если бы боксеру вовремя оказали адекватную помощь, таких тяжелых последствий можно было бы избежать.



Автор: Злата Богатова

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