Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США после боя в тяжелом состоянии госпитализирован Максим Дадашев

20.7.2019 15:22

Фото: championat.com



Федерация бокса России (ФБР) оплатит все расходы на лечение, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев. По его словам, врачи пока еще не озвучили точный диагноз.



Ранее из-за опасений, что у пациента может начаться отек мозга, американские хирурги уже провели экстренную операцию. Однако от прогнозов они воздерживаются.



Как заявил генсек ФБР, Максима Дадашева доставили в больницу в тяжелом состоянии сразу после окончания встречи с Сабриэлем Матиасом (Пуэрто-Рико). Все расходы по лечению и восстановлению спортсмена организация берет на себя, отметил Умар Кремлев.



Отборочный бой по версии IBF проходил в Оксон Хилл. Поединок остановили после одиннадцатого раунда после соответствующей просьбы представителей россиянина. Когда 28-летний Дадашев возвращался в раздевалку, ему внезапно стало плохо. В результате боксера сразу же доставили в больницу, вВрачи приняли решение о проведении экстренной операции.



Максим Дадашев в прошлом не раз становился призером чемпионатов России, принимал участие в Европейских играх 2015 года, является мастером спорта международного класса.



Автор: Злата Богатова

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