|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США после боя в тяжелом состоянии госпитализирован Максим Дадашев
20.7.2019 15:22
Фото: championat.com
Федерация бокса России (ФБР) оплатит все расходы на лечение, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев. По его словам, врачи пока еще не озвучили точный диагноз.
Ранее из-за опасений, что у пациента может начаться отек мозга, американские хирурги уже провели экстренную операцию. Однако от прогнозов они воздерживаются.
Как заявил генсек ФБР, Максима Дадашева доставили в больницу в тяжелом состоянии сразу после окончания встречи с Сабриэлем Матиасом (Пуэрто-Рико). Все расходы по лечению и восстановлению спортсмена организация берет на себя, отметил Умар Кремлев.
Отборочный бой по версии IBF проходил в Оксон Хилл. Поединок остановили после одиннадцатого раунда после соответствующей просьбы представителей россиянина. Когда 28-летний Дадашев возвращался в раздевалку, ему внезапно стало плохо. В результате боксера сразу же доставили в больницу, вВрачи приняли решение о проведении экстренной операции.
Максим Дадашев в прошлом не раз становился призером чемпионатов России, принимал участие в Европейских играх 2015 года, является мастером спорта международного класса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|