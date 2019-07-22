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Под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погиб ребенок
22.7.2019 22:43
Фото: wikifur.com
ЧП случилось на горнолыжном курорте "Холдоми", передает агентство "Интерфакс".
В результате пожара, который произошел в палаточном городке, погиб ребенок, еще трое доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами и отравлением продуктами горения.
Пострадавшие дети получают помощь в ЦРБ Солнечного района, подтвердили в пресс-службе краевого главка МЧС. В ведомстве отметили, что в реанимацию экстренно доставлены три ребенка. В общей сложности на месте ЧП находились 189 детей.
Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб в 20:37 по местному времени (13:37 по Москве). К моменту прибытия первых подразделений пламенем уже были уничтожены 20 из 26 палаток.
Известно, что дети из сгоревших палаток сейчас размещены в домиках для отдыхающих на территории горнолыжного комплекса.
Сведений о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало.
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