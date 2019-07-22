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В сборной Австралии прокомментировали отказ Хортона подниматься пьедестал с победившим Сунь Яном
22.7.2019 13:46
Фото: ffx.io
Как заявили представители команды, руководство оставляет за своими пловцами право высказывать отношение к китайскому спортсмену.
Накануне австралиец Мак Хортон, пришедший к финишу вторым, отказался стоять на пьедестале рядом с опередившим его Сунь Яном.
Инцидент случился накануне, 21 июля, на церемонии награждения по результатам дистанции 400 м кролем на чемпионате мира в Кванджу. Занявший второе место австралиец Мак Хортон так и не поднялся на пьедестал и категорически отказался участвовать в фотосессии с завоевавшим золото Сунь Яном, не говоря уже о том, чтобы пожать сопернику руку.
Как заявила позже пресс-секретарь австралийской сборной, команда Австралии оставляет за своими пловцами право демонстрировать их отношение к оказавшемуся в центре допингового скандала китайскому спортсмену Сунь Яну, передает ТАСС.
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