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В сборной Австралии прокомментировали отказ Хортона подниматься пьедестал с победившим Сунь Яном


22.7.2019 13:46
В сборной Австралии прокомментировали отказ Хортона подниматься пьедестал с победившим Сунь ЯномФото: ffx.io

Как заявили представители команды, руководство оставляет за своими пловцами право высказывать отношение к китайскому спортсмену.

Накануне австралиец Мак Хортон, пришедший к финишу вторым, отказался стоять на пьедестале рядом с опередившим его Сунь Яном.

Инцидент случился накануне, 21 июля, на церемонии награждения по результатам дистанции 400 м кролем на чемпионате мира в Кванджу. Занявший второе место австралиец Мак Хортон так и не поднялся на пьедестал и категорически отказался участвовать в фотосессии с завоевавшим золото Сунь Яном, не говоря уже о том, чтобы пожать сопернику руку.

Как заявила позже пресс-секретарь австралийской сборной, команда Австралии оставляет за своими пловцами право демонстрировать их отношение к оказавшемуся в центре допингового скандала китайскому спортсмену Сунь Яну, передает ТАСС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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