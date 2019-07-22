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В США восемь человек пострадали от удара молнии


22.7.2019 14:50
В США восемь человек пострадали от удара молнии Фото: kazanfirst.ru

ЧП случилось на одном из пляжей Флориды, пишут американские СМИ.

Со ссылкой на источники в местных экстренных службах сообщается, что один из пострадавших доставлен в больницу в критическом состоянии.

Как информирует телевизионный канал CNN, состояние одного из людей, в которых ударила молния на пляже во Флориде, медики оценивают как критическое. Пострадавшего доставили в больницу с остановкой сердца.

Семь человек в результате ЧП получили электротравмы легкой степени, угрозы жизни и здоровью нет. Три пострадавших от госпитализации решили отказаться, сообщили медики. В числе раненых - двое иностранцев, гражданство которые местные власти пока не уточнили, и трое работников пункта проката водных мотоциклов.

Ранее стало известно о гибели шести жителей Соединенных Штатов из-за аномальной жары, которая установилась на территории нескольких штатов и продлится, согласно метеорологическим прогнозам, еще некоторое время. Четыре смертельных случая были зафиксированы на территории штата Мэрилэнд, по одному - в Аризоне и Арканзасе.

Автор: Злата Богатова

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