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В США из-за жары скончались шесть человек


20.7.2019 22:51
В США из-за жары скончались шесть человекФото: costablancaclub.com

Как передает телевизионный канал CBS, аномально высокая температура сохраняется в нескольких регионах Соединенных Штатах.

Со ссылкой на экстренные службы сообщается, что жертвами жары стали уже не менее шести человек.

Четыре смертельных случая были зафиксированы на территории штата Мэрилэнд, по одному - в Аризоне и Арканзасе, отмечает канал.

Согласно прогнозам специалистов, последствия жаркой погоды предстоит испытать до 200 миллионов жителей Среднего Запада и восточного побережья страны, где столбик термометров пока не опустится ниже 32 градусов по Цельсию. В действительности же, учитывая уровень влажности, температура будет ощущаться как 37-45 градусов, констатируют метеорологи.

Федеральное агентство по ЧС (FEMA) США ранее уже выпустило официальное предупреждение о том, что во власти аномально жаркой погоды может оказаться примерно половина страны. Подчеркивалось, что при сочетании высокой температуры и влажности риск повышается. Агентство при этом напомнило американцам, что жара остается главной причиной смертей, связанных с погодой.

Автор: Злата Богатова

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