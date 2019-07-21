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В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
12:49
Фото: uralpolit.ru
Сегодня в уральской столице в торжественной обстановке состоялось открытие перехода, который со станции метро "Геологическая" ведет в торгово-развлекательный центр "Гринвич".
В церемонии участвовал соучередитель компании "Малышева 73", которая является владелицей ТРЦ, Игорь Заводовский.
По словам Игоря Заводовского, в будущем подобный переход могут создать и на станции "Площадь 1905 года", он будет вести в ТРЦ «Пассаж», который также принадлежит компании "Малышева 73".
Как пишут уральские СМИ, масштабный проект был реализован за счет торгового центра. Общая стоимость работ по созданию перехода, который со станции метро "Геологическая" ведет в торгово-развлекательный центр "Гринвич", превысила 800 миллионов рублей.
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