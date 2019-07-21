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Боец Олейник получил два перелома во время поединка в США
12:05
Фото: prosports.kz
Российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника экстренно госпитализировали после встречи с Уолтом Харрисом.
На турнире UFC в Сан-Антонио (штат Техас) отечественный боец уступил победу американцу.
Сразу после завершения поединка, который был организован в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), 42-летнего Алексея Олейника доставили в клинику. Первоначально у него подозревали разрыв крестообразной связки колена, но в больнице диагностировали сразу два перелома. Как сообщили в команде российского спортсмена, обе травмы - на правой ноге.
Встреча Олейника и Харриса состоялась минувшей ночью. Поединок в тяжелом весе окончился победой американца через одиннадцать секунд после стартового гонга.
Алексей Олейник продолжает выступать в смешанных единоборствах с 1996 года. В прошлом он одержал пятьдесят семь побед и допустил тринадцать поражений. Один поединок завершился ничьей.
Ранее стало известно о трепанации черепа, которую в США перенес 28-летний Максим Дадашев. Спортсмен был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Как сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас, американские медики считают, что Максим Дадашев в будущем сможет восстановиться после такой серьезной операции и вернуться к нормальной жизни. Пока же состояние спортсмена оценивается врачами как стабильно тяжелое.
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