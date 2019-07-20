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В Барселоне задержаны подозреваемые в причастности к похищению и изнасилованию россиянки
20.7.2019 21:40
Фото: livejournal.com
Как рассказала пострадавшая, она заснула на скамейке. Придя в себя через два дня, она обнаружила, что находится на пустыре и не помнит, как туда попала. Дезориентированная молодая женщина, которая просила о помощи, была доставлена в больницу в минувший вторник, 16 июля.
После того, как россиянку госпитализировали, у медиков появились подозрения в том, что иностранка могла быть изнасилована. В результате сотрудники больницы проинформировали о возможном преступлении Моссос д'Эсквадра - полицию Каталонии.
Спустя несколько дней полицейские задержали двух мужчин, которые могут оказаться причастными к изнасилованию россиянки. В правоохранительных органах Барселоны подтвердили, что речь также идет о незаконном лишении свободы молодой женщины. Кроме того, в рамках расследования уже взяли под стражу подданную Испании.
По данным испанских СМИ, россиянка пострадала от действий двух граждан Румынии. В результате нападения женщина лишилась документов, и теперь ей оказывают помощь в генеральном консульстве РФ в Барселоне. Дипломаты при этом поддерживают постоянную связь с Моссос д'Эсквадра, следя за ходом расследования по этому делу.
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