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В Башкирии 6 человек пострадали из-за взрыва на катере
20.7.2019 11:36
Фото: sarinform.ru
Среди тех, кто был экстренно доставлен в больницу - трое детей и трое взрослых.
Врачи диагностировали у пострадавших ожоги, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей республиканского ГУ СКР.
ЧП случилось накануне вечером, 19 июля на Павловском водохранилище (Нуримановский район Башкирии). В ходе предварительной проверки установлено, что на борту катера в момент взрыва находились трое взрослых и трое детей, трех, девяти и семнадцати лет.
Катер внезапно остановился из-за заглохшего двигателя, поэтому его попытались запустить. В этот момент произошел взрыв. По версии следствия, загорелись пары бензина. Более точные причины инцидента предстоит назвать экспертам.
В пресс-службе республиканского СУ СКР заявили, что сейчас ведется опрос очевидцев, назначен ряд экспертиз.
Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщили о том, что в больницу экстренно доставлены трое несовершеннолетних. Уточнялось, что ЧП случилось на стоянке катеров №2 Павловского водохранилища, неподалеку от населенного пункта Павловка.
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