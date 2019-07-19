Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Арестован владелец завода по производству элементов С-400

11:20

Фото: kompromat.wiki



Как передает "Коммерсантъ", правоохранительными органами взят под стражу владелец ООО "ВИП-Стройинжиниринг". Сергею Дегтяреву инкриминируют мошенничество во время строительства объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Ущерб, сообщает газета, превышает 250 миллионов рублей.



В публикации уточняется, что речь идет о "Нижегородском заводе 70-летия Победы". Предприятие специализируется на производстве элементов зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь". Кроме того, там создаются радиолокационные комплексы.



Следственные органы Нижегородской области по материалам ФСБ приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В региональном суде подтвердили, что Дегтярева арестовали на срок до 8 сентября.



В прошлом имя Сергея Дегтярева упоминалось среди тех, кого признали виновными в хищениях в ходе строительства космодрома "Восточный". Сумма ущерба тогда составила 1,3 миллиарда рублей. В феврале 2018 года столичный Симоновский суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии, а также 1,5-миллионному штрафу.



Позднее приговор Дегтяреву был существенно смягчен. Учитывая, что в сроки лишения свободы засчитывалось время, проведенное под арестом (день под стражей приравнивался к 1,5 дня в колонии общего режима), он вышел на свободу.



Автор: Злата Богатова

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