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В Италии задержан связанный с криптовалютной биржей гражданин РФ
07:44
Фото: versiya.info
Правоохранительные органы Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева, которому принадлежит сингапурская компания, владеющая криптовалютной биржей Wex.nz (в прошлом получила известность как BTC-e). Как передает "Русская служба Би-би-си", о причинах случившегося сведений пока нет.
По словам источника в окружении Дмитрия Васильева, информация о задержании россиянина поступила от его партнеров. Сведения подтвердил знакомый с бизнесменом крупный вкладчик биржи.
Официальных комментариев от властей Италии или представителей российской дипмиссии в Риме по поводу случившегося пока не последовало.
Русскоязычная криптовалютная биржа BTC-e действовала, начиная с 2011 года, и вплоть до того, как летом 2017 года был арестован ее вероятный владелец Александр Винник. По запросу Соединенных Штатов он был задержан на территории Греции.
Американские власти обвиняют Винника в организации группировки, причастной к киберпреступлениям, а также отмыванию через биткоины четырех миллиардов долларов. Задержанный, настаивая на том, что являлся лишь техническим специалистом, отказывается признавать вину.
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