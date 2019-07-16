Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Покрас Лампас сам восстановит арт-объект, испорченный в Екатеринбурге коммунальщиками

12:43

Фото: rtr-vesti.ru



Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) выразил готовность лично восстановить свое творение, которое ранее было повреждено дорожными службами. О судьбе масштабного арт-объекта, созданного на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, рассказал руководитель фестиваля уличного искусства "Стенограффия" Константин Рахманов.



Как передает агентство "Интерфакс-Урал", представитель уральского фестиваля уже связались с Лампасом Покрасом. Петербургский художник выразил готовность восстановить свое творение, когда в следующий приедет в Екатеринбург, заявил Константин Рахманов.



По словам руководителя фестиваля, коммунальщики успели повредить довольно небольшой фрагмент работы, учитывая, что общая площадь этого арт-объекта составляет около 6 тыс. кв. м. Дорожные рабочие закрасили "метров 15-20", - пояснил Рахманов.



Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге коммунальщики решили нанести битум на творение всемирно известного художника Покраса Лампаса. До того, как они приступили к укладке асфальта, начался общественный резонанс. В результате выполнение дорожных работ на данном участке было приостановлено.



Автор: Злата Богатова

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