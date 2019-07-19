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Инна Чурикова остается в реанимации


19.7.2019 12:34
Инна Чурикова остается в реанимацииФото: twixik.ru

Доставленная ранее в больницу Народная артистка СССР Инна Чурикова пока остается в отделении реанимации, передает агентство "Интерфакс".

Известную актрису госпитализировали накануне, 18 июля, после того, как она упала во время спектакля в Москве.

Инна Чурикова на текущий момент пока еще остается в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Врачи оценивают состояние знаменитой пациентки как тяжелое, заявили представители медицинского учреждения. Более подробных сведений о диагнозе пока не последовало.

Ранее стало известно о ЧП, случившемся во время спектакля в столичном театре "Русская песня", после которого Инна Чурикова была экстренно доставлена в больницу. На тот момент лишь уточнялось, что артистка упала, когда сцена была затемнена, и могла получить ушибы.

Советская и российская актриса Инна Чурикова является лауреатом двух Госпремий и множества других премий и наград, включая призы ведущих кинофестивалей мира. В числе кинокартин с ее участием, которые очень популярны у отечественных зрителей, "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса" и "Военно-полевой роман", а также многие другие.

Автор: Злата Богатова

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