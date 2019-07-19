|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Инна Чурикова остается в реанимации
19.7.2019 12:34
Фото: twixik.ru
Доставленная ранее в больницу Народная артистка СССР Инна Чурикова пока остается в отделении реанимации, передает агентство "Интерфакс".
Известную актрису госпитализировали накануне, 18 июля, после того, как она упала во время спектакля в Москве.
Инна Чурикова на текущий момент пока еще остается в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Врачи оценивают состояние знаменитой пациентки как тяжелое, заявили представители медицинского учреждения. Более подробных сведений о диагнозе пока не последовало.
Ранее стало известно о ЧП, случившемся во время спектакля в столичном театре "Русская песня", после которого Инна Чурикова была экстренно доставлена в больницу. На тот момент лишь уточнялось, что артистка упала, когда сцена была затемнена, и могла получить ушибы.
Советская и российская актриса Инна Чурикова является лауреатом двух Госпремий и множества других премий и наград, включая призы ведущих кинофестивалей мира. В числе кинокартин с ее участием, которые очень популярны у отечественных зрителей, "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса" и "Военно-полевой роман", а также многие другие.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|