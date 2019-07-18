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Инну Чурикову со спектакля увезли в больницу
18.7.2019 23:44
Фото: pro-luboff.com
Известная российская актриса Инна Чурикова была экстренно госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера, в котором работает артистка, уточняется, что она упала во время спектакля.
ЧП случилось в московском театре "Русская песня", сообщил Марк Варшавер. По его словам, почти в самом конце спектакля, когда сцена была затемнена, Инна Чурикова упала и могла получить травмы.
Как полагают врачи НИИ имени Склифосовского, куда доставили артистку, точный диагноз озвучат после рентгена. Предположительно, актриса ушиблась во время падения.
Советская и российская актриса Инна Чурикова является лауреатом двух Госпремий и множества других премий и наград, включая призы ведущих кинофестивалей мира. В числе кинокартин с ее участием, которые очень популярны у отечественных зрителей, "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса" и "Военно-полевой роман", а также многие другие.
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