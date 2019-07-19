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В Индии жертвами наводнения стали 19 человек, пострадали 4,5 млн


19.7.2019 12:01
В Индии жертвами наводнения стали 19 человек, пострадали 4,5 млнФото: radikal.ru

В результате обрушившихся на восточные регионы Индии тропических ливней, по последним данным, погибли девятнадцать человек.

Обильные осадки спровоцировали паводки, после чего Национальная служба спасения страны при участии военных начала эвакуировать жителей штата Асам, которые оказались в зоне затопления.

В общей сложности в опасности оказались порядка 5,7 миллиона человек, проживающих на северо-востоке Индии. Как информировали ранее экстренные службы региона, из-за сильнейших муссонных ливней уже было перемещено более 150 тысяч человек, которые размещаются в специально созданных лагерях временного проживания.

По последним данным, паводок затронул 30 из 33 округов штата Асам. На сегодняшний день затоплено более 4600 населенных пунктов. В числе одиннадцати рек, вышедших в последние дни из берегов - Брахмапутра, которая является одной из крупнейших в Индии.

Автор: Злата Богатова

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