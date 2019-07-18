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На Кубани во рту молодого человека взорвался «вейп»
01:54
Фото: apexrecruitment.com
В результате ЧП врачи диагностировали у 23-летнего краснодарца повреждение челюсти.
Несмотря на своевременно оказанную помощь, в будущем мужчине предстоит перенести пластическую операцию, чтобы устранить последствия травмы.
Краснодарским хирургам удалось спасти молодого жителя кубанской столицы, который серьезно пострадал в результате взрыва электронного устройства для курения. Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава, мужчина был экстренно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи.
23-летний пациент получил травму верхней челюсти, когда "вейп" во время затяжки взорвался прямо у него во рту. Хирурги провели экстренную операцию и смогли сохранить функции челюсти. Сейчас угрозы жизни и здоровью краснодарца нет, отметили в ведомстве.
Однако в будущем молодому человеку придется перенести пластическую операцию, чтобы полностью устранить последствия травмы.
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