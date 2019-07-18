Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Саратове после ДТП женщину-пешехода забросило в троллейбус через лобовое стекло

18.7.2019 23:08

Фото: fn-volga.ru



От полученных травм 47-летняя местная жительница скончалась на месте, заявили представители отделения пропаганды ОГИБДД по Саратову.



Смертельная авария произошла в самом центре города.



По данным РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. Примерно в 7:00 был совершен наезд на женщину-пешехода, когда она пыталась перейти проезжую часть на пересечении улиц Московской и Комсомольской.



Нарушая ПДД, ехавший на высокой скорости 23-летний водитель Lada Priora, сбил пересекавшую дорогу женщину, а потом врезался в троллейбус. Удар был такой силы, что пострадавшая женщина влетела в общественный транспорт через лобовое стекло, скончавшись на месте от полученных ранений.



Водителя машины госпитализировали с травмами средней тяжести. Отмечается, что помощь медиков после ДТП потребовалась водителю троллейбуса и одному из пассажиров.



Сотрудники ГИБДД приступили к проверке по факту гибели женщины. Позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

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