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В Саратове после ДТП женщину-пешехода забросило в троллейбус через лобовое стекло
18.7.2019 23:08
Фото: fn-volga.ru
От полученных травм 47-летняя местная жительница скончалась на месте, заявили представители отделения пропаганды ОГИБДД по Саратову.
Смертельная авария произошла в самом центре города.
По данным РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. Примерно в 7:00 был совершен наезд на женщину-пешехода, когда она пыталась перейти проезжую часть на пересечении улиц Московской и Комсомольской.
Нарушая ПДД, ехавший на высокой скорости 23-летний водитель Lada Priora, сбил пересекавшую дорогу женщину, а потом врезался в троллейбус. Удар был такой силы, что пострадавшая женщина влетела в общественный транспорт через лобовое стекло, скончавшись на месте от полученных ранений.
Водителя машины госпитализировали с травмами средней тяжести. Отмечается, что помощь медиков после ДТП потребовалась водителю троллейбуса и одному из пассажиров.
Сотрудники ГИБДД приступили к проверке по факту гибели женщины. Позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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